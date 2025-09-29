マーベル映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』撮影中のスタント事故により軽度の脳震盪を起こし一時入院したトム・ホランドが、チャリティイベントで元気な姿を見せるとともに、回復傾向にあると自ら伝えた。 ホランドはこのほど、両親が設立した慈善団体The Brother's Trustの資金集めパーティーにゼンデイヤと共に出席。では、タキシード姿で会場に現れた映像と共に、素晴らし