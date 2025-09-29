【シエスタ 水着Ver. 1/7スケールフィギュア】 予約期間：9月29日～11月21日23時59分 2026年7月 発売予定 価格：8,800円 A･DIMENSIONは、フィギュア「シエスタ 水着Ver. 1/7スケールフィギュア」を2026年7月に発売する。予約期間は11月21日23時59分まで。価格は8,800円。 本製品は、TVアニメ「探偵はもう、死んでいる。」より、探偵の少女・シ