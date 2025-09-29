FacebookとInstagramを運営するMetaが、広告を表示しない有料サブスクリプションプランを、イギリスで2025年10月中に18歳以上のFacebook・Instagramユーザーに提供すると発表しました。Facebook and Instagram to Offer Subscription for No Ads in the UKhttps://about.fb.com/news/2025/09/facebook-and-instagram-to-offer-subscription-for-no-ads-in-the-uk/Facebook and Instagram to charge UK users £3.99 a month for ad