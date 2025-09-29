ステーブルコインって何？ ステーブルコインは、法定通貨の価値に連動するように設計された暗号資産の一種です。ステーブル（stable）は「安定性」という意味。法定通貨や債券など、裏付けとなる資産を担保にして発行することで、価値が法定通貨と同じように大きく変動しないように設計されているのが特徴です。 冒頭でお話しした「JPYC」は、日本円と1：1で交換できる日本円建てのステーブルコイン。日