◆第７０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル、１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）アドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）がいよいよ勝負に打って出る。そもそも、昨年の菊花賞で３着に入っている。このレースの上位馬はヘデントール、ショウナンラプンタ、ビザンチンドリーム、ダノンデサイルと国内外で活躍。しかし、今春の友道調教師は状態面を見極めつつ、「大きいところ