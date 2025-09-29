◆米大リーグマーリンズ４―０メッツ（２８日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）メッツが公式戦最終日の２８日（日本時間２９日）、敵地でマーリンズに０―４で敗れ、ポストシーズン進出を逃した。主砲ピート・アロンソ内野手（３０）が契約のオプトアウトを表明。現契約の残り１年の２４００万ドル（約３５億円）を破棄し、フリーエージェント市場で自身の価値を計るという。ＭＬＢ公式サイトが報じた。アロンソは