あなたは読めますか？突然ですが、「膠着」という漢字読めますか？「膠着状態」という言葉でニュースなどで耳にすることはあっても、日常で使う機会は少ないため、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「こうちゃく」でした！「膠着」は、ある状態が固まって動きがなくなること、行き詰まって進展しないことを意味します。「議論は膠着状態に陥った」「交渉は膠着したままだ」……のように使います。「