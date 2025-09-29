あなたは読めますか？突然ですが、「一入」という漢字読めますか？小説や歌詞などで見かけることがあっても、日常で使う機会は少ないかもしれません。気になる正解は……「ひとしお」でした！「一入」は、ひときわ、いっそう、一段とという意味を持つ言葉です。特に、他のものと比べて程度が著しく上回っている様子を表すときに使います。例えば、「苦労して完成させた作品なので、喜びも一入だ」「久しぶりに会った友達との会話は