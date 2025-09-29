昔の恋人のことや子どものころの思い出というのは、思い出してみると「良いことばかり」が出てきて美しい過去になっているという場合もありますよね。特に元カノ・元カレについては交際中はケンカばかりで最後も大ゲンカで別れたはずなのに、思い出すのは良いことばかり…というのはあるあるかもしれません。この記事では、夫との関係がうまくいっていない女性が、つい元カレのことを思い出し連絡を取ってしまうという悩みについて