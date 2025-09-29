いつ寝てるの？TBSの龍宝正峰社長が9月24日、都内の同局で定例会見を行い、同13日から21日まで同局で独占生中継された「東京2025世界陸上」を総括した。【写真を見る】退職した人、現役の人…TBSの女性アナウンサーたちゴールデン・プライム帯（GP帯、午後7〜11時）の中継は、連日2ケタの平均世帯視聴率を記録。大会最終日の21日に行われた「男子400メートルリレー」の決勝は瞬間最高世帯視聴率31.7%（ビデオリサーチ調べ、関