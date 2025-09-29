元財務官僚で弁護士、信州大学の特任教授なども務める山口真由（42）が9月22日、月曜コメンテーターとして出演してきたテレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」を卒業した。7年にわたるレギュラーだっただけに惜しむ声が上がる一方で、さまざまな憶測も広がっている。＊＊＊【写真を見る】「山口真由」が披露した“意外すぎる”すっぴん姿山口といえば自他共に認める“受験の申し子”だ。2002年に東京大学文科1類に現役で