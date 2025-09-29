生命保険文化センターの調査によると、夫婦2人が老後にゆとりある生活を送るためには、月々平均で37.9万円が必要とされています。これを年金だけで賄うことができるのはごく一部の限られた人だけでしょう。また、十分な貯蓄があったとしても、場合によっては破産危機に陥るケースも……。退職金を元手に悠々自適な生活を送るはずが、老後不安に直面した男性の事例を紹介します。老後の生活費、どれくらい必要？生命保険文化センタ