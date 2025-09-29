記録的な大雨で三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」の車２７４台が浸水した問題で、車の搬出作業が２９日始まった。１２日夜の発生から２週間以上が経過し、ようやく車の搬出に取りかかった。この日は午前１０時前、駐車場東出口から、最初の１台がレッカー車で地上に牽引（けんいん）された。車は仮置き場まで運んだ後、所有者に引き渡される。駐車場の運営会社「ディア四日市」によると、駐車場内に残る全て