閉幕まで約2週間となった大阪・関西万博で、チケットを持っていても入場日時の「予約枠」が埋まっていて入場できないという、いわゆる“死に券”が問題に。対策として1日数百枚を当日券と交換する措置により、“駆け込み”をかけた争奪戦が始まりました。【真相報道バンキシャ！】27日、午前2時過ぎ。バンキシャ！「人かな？人がいますね」「シートを敷いている人、地べたに座っていますね」ここは、大阪・関西万博の会場に続く道