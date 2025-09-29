ボーイズグループ「SEVENTEEN（セブンティーン）」の新スペシャルユニット「S．COUPS（エスクプス）×MINGYU（ミンギュ）」が29日、正式にスタートする。午後6時に、初のミニアルバム「HYPE VIBES」を発売し、本格活動に突入する。韓国メディアが報じた。同ユニットは、所属事務所のプレディスエンターテインメントを通じて「率直で自然な姿を見せたかった。それだけ、作業過程も自由だった。新アルバムを通じて私たちの新しい可能