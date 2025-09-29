「マーカー引いて勉強してるのって馬鹿そう！」。カフェで英語の勉強中、見知らぬ男性2人から心ない言葉を浴びせられた若者。悔しさをばねに勉強を続けた2年後、こんなうれしい報告をしました。「英検1級を取得できました。反骨精神を使いきりました」。英検1級に見事合格した、20代の社会人「みっかかん」さんに話を聞きました。【写真】1級合格のため……使い込んだテキスト（実際の写真）心ない言葉…でも「自分の勉強法は変