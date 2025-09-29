三重県鈴鹿市の店舗兼住宅に、覆面をかぶりバールのようなものを持った男が押し入り、80代の女性を脅して現金2万円を奪い逃走しました。警察によりますと28日午後3時20分ごろ、鈴鹿市阿古曽の店舗兼住宅に、覆面をかぶりバールのような物を持った男一人が玄関から押し入り、この家に住む80代の女性に対して「お金を出せ」と脅し、現金2万円を奪うとそのまま逃走したということです。当時、家の中にはこの女性のほか70代の夫がいま