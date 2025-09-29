家族で健康について関心を深めてもらい健康診断を身近に感じてもらおうというイベントが27日、三重県四日市市で開かれました。健康診断事業を行う「KKCウエルネス四日市健診クリニック」が、地域への感謝とともに施設について知ってもらい健康診断の必要性を感じてもらおうと開いているものです。通常、有料で行われている胃がんリスクをはじめとする血液検査や骨密度検査などが無料で行われ、事前に予約をして訪れた人たちが受付