「早く着替えて！」とつい言ってしまう朝の支度時間。でもその時間は、子どもが“自分で考えて決める力”を育むチャンスかもしれません。ユニクロが展開する「はじめてのコーディネート体験（MY FIRST OUTFIT）」は、子どもが親から離れて自分の服を選び、コーディネートを考え、最後はランウェイでお披露目する特別な体験型サービスです。親にとっても「こんな服を選ぶんだ！」「こんな表情をするんだ！」と、子どもの新しい一面