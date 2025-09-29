映画『リメンバー・ミー』で主人公ミゲルの日本版声優を務めた石橋陽彩が、9月28日（日）に自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーで開催中の『リメンバー・ミー』の世界をテーマとした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を訪れた様子をアップし、ファンから「ご本人登場」「尊すぎ」と称賛の声が上がっている。【写真】ファンなら泣けちゃうリヴェラ家の祭壇の前に立つ石橋陽彩■「ご先祖様たちに会ってきました」今回石橋