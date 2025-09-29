星野リゾートが展開する「リゾナーレ大阪」(大阪府大阪市)は12月1日より、「夜のアトリエ」を開催する。「夜のアトリエ」イメージ本イベントでは、「光」という素材の特性を活かし、子どもたちの感性・探究心・表現力を育む、新しい創造の場を提案する。固定観念にとらわれず自分自身の世界を表現する、そんな体験が子どもたちの内なる力を引き出す。開催期間は2025年12月1日〜2026年3月31日まで、金・土・日のみ実施される。時間