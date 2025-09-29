俳優の二宮和也と小松菜奈が出演する映画『８番出口』(公開中)の興行収入が40億円を突破していることが明らかになった。映画『８番出口』の興行収入が40億円を突破していることが明らかになった『８番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作し、累計170万ダウンロード超のヒットを記録したゲーム『８番出口』を実写化した作品。川村元気監督がメガホンをとる本作の主演は二宮和也で、河内大和、小