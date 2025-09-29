星野リゾートは2026年4月27日の「奈良監獄ミュージアム」を皮切りに、新たに3つの施設を奈良県で開業する。関西エリアにおける星野リゾートの運営施設(開業予定を含む)同社は2026年4月27日、国の重要文化財「旧奈良監獄」を活用した日帰り施設、奈良監獄ミュージアムを開業する。すでに開業計画を発表している「星のや奈良監獄」に加え、2027年には日本初の宮都があった奈良県明日香村に「星のや飛鳥」を開業予定としており、2026