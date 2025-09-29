今年の秋は人気メーカーから続々と新アイアンが登場。今回は、最新アイアンの「顔」の違いをレポートしたい。【写真】人気アイアンの顔が違った！『タイトT250』『ZXi5』はヒールが低く操作性高い、『i240』はヒールが高くミスに強いアイアンを“顔”で選ぶというと、「好き」「嫌い」といったフィーリングだけで判断していると思われがちだが、それだけではない。ギアに詳しいプロ・市原建彦はこう語る。「例えば、ロフト30度の