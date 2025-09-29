星野リゾートは2026年4月27日、奈良県奈良市で「奈良監獄ミュージアム」を開館する。旧奈良監獄 表門○重要文化財「旧奈良監獄」を活用旧奈良監獄は、1908年(明治41年)に近代化を目指した国の一大プロジェクトとして誕生した。設計者は、数多くの裁判所や監獄の建設に関与した山下啓次郎氏。1946年(昭和21)年には「奈良少年刑務所」と改名し、社会復帰と更生教育を重視する矯正施設として貢献した。その後、歴史的価値と美しい建築