東映エージエンシーは、12月14日、『魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり！魔法家族 〜マージ・ジルマ・マジ・ジジル〜 at シアターＧロッソ』を東京・文京区の東京ドームシティ シアターGロッソにて開催する。『魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり！魔法家族 〜マージ・ジルマ・マジ・ジジル〜 at シアターＧロッソ』は、2005年2月13日より放送を開始した特撮テレビドラマ「魔法戦隊マジレンジ