オリックス・山下舜平大投手が２７日の楽天戦で今季初勝利を挙げた。腰痛離脱から復帰して３戦目。デイリースポーツウェブ評論家の野田浩司氏は「これから本格化していく投手。奪三振能力が非常に高く、記録（１９）を塗り替えるとしたらおそらく彼だろう」と語り、ＮＰＢ記録の更新を“予言”した。◇◇復帰３戦目となった今回の楽天戦は序盤、出来としてはあまりよくないと思って見ていた。しかし、三回からカ