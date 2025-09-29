女優菊川怜（47）が29日、昭和世代に向けた動画配信サービス「学研TV『人生100年！大人カフェ』」にゲスト出演した。月曜日は元NHKのフリーアナウンサー武内陶子（60）がMCを担当する「こだわり深掘り！」。東大工学部建築学科卒の菊川は、大学2年の時にスカウトされてモデルとして芸能界入り。1999年（平11）にフジテレビ系「危険な関係」で女優デビューした。菊川がまず、こだわりとして挙げたのは「時間の使い方」だった。上か