放っておくとだんだん痛みがひどくなり、気が付けば歩くことも困難になってしまう。変形性膝関節症は高齢化社会で増え続けている国民病だ。ギクッときたら発症のサインなのか。セルフチェックの方法から、早期に治すストレッチまで渡辺淳也医師が教えてくれた。【渡辺淳也/医療法人淳朋会変形性関節症センターセンター長】＊＊＊【写真を見る】健常者と「変形性膝関節症」患者のレントゲンを比較皆さんの中に、最近、立ち上