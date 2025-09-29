【ワシントン＝淵上隆悠、カイロ＝西田道成】米国のトランプ大統領は２８日、米ニュースサイト・アクシオスのインタビューで、パレスチナ自治区ガザの恒久停戦と戦後統治の計画を巡る交渉について、「最終段階にある」と語った。トランプ氏は、２９日にイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と会談し、計画の受け入れを迫る方針だ。トランプ氏は２８日、自身のＳＮＳでも「中東で偉大なことを実現する本物のチャンスだ。初め