ABCテレビは、2025年10月より日曜午前をさらに盛り上げるべく、「ぺこぱのまるスポ」（ABCテレビ）と「サッカー応援するよ～お見送り芸人しんいちのボールと奏でる出会い旅～」（ABCテレビ）の放送時間を変更！ スポーツに関わる情報をまるっと紹介する「ぺこぱのまるスポ」は、10月から毎月第1日曜午前11時10分～11時50分に放送時間を変更。深掘りする内容をより充実させてお届け。 さらに