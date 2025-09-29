大相撲の秋場所で通算５度目、昇進後初の賜杯を抱いた横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が千秋楽から一夜明けた２９日、茨城・阿見町の部屋で会見を行った。千秋楽では本割で１差で追われる豊昇龍に敗れるも、横綱同士では１６年ぶりとなった優勝決定戦を制した。１３勝２敗での優勝から一夜明け、心境を語った。大の里は「今までの優勝とはひと味違う。最高位で優勝することを、こうやって（昇進）２場所目にできて良かった」