博多華丸・大吉の華丸が２９日、ＮＨＫ「あさイチ」に出演。この日からスタートした連続テレビ小説「ばけばけ」について「あえてでしょうけど…」と言いながら、違和感を示した。恒例の朝ドラ受けで、冒頭、博多大吉が「新しい朝ドラ始まりました」と切り出すと、鈴木奈穂子アナウンサーも「随分、雰囲気も変わりましたね」と笑顔で応じた。ここで華丸が「あえてでしょうけど…」と断った上で、ヒロインの高石あかりと夫役の