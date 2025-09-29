10月11日から始まる「全国地域安全運動」を前に、警視庁が東京湾を警備艇で回り、特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。「特殊詐欺の被害が多発しています。犯人はスマートフォンに警察官などを装って電話をかけてきます」28日、警視庁東京湾岸署の水上安全課が、東京・江東区有明や夢の島などを警備艇で回り、特殊詐欺の被害に巻き込まれないように水上から注意を呼びかけました。警視庁によりますと、今年に入ってから8月末まで