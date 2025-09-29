俳優の村田充（48）が、29日までにインスタグラムを更新。元妻で21年に35歳で亡くなった女優神田沙也加さんから引き取った愛犬「ブルーザー」の誕生日を報告した。村田はインスタグラムで、愛犬たちの日常の様子を投稿しているが、28日には「起きたらこれ。」と、ブルーザーの愛くるしい寝姿を撮した動画をアップ。そのウットリとした表情に「なにこの表情？」とツッコミを入れつつ、「ま、いっか。9歳おめでとう」と祝福した。こ