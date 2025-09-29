日本代表にも選出された実績を持つ佐土原【(C)B.LEAGUE】 りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONのB1リーグ戦は、10月3日に行われるアルバルク東京vs宇都宮ブレックスの一戦で開幕する。今オフも各チームがそれぞれの目標に向けてロスターを構成した。ここではB1西地区の移籍まとめを紹介する。（9月25日時点） 2地区制に再編されたことで、昨シーズンの中地区王者と西地