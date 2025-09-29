9月29日（現地時間28日、日付は以下同）。ロスターが不足していたゴールデンステイト・ウォリアーズに大きな動きが報じられた。 まずは制限なしFA（フリーエージェント）のアル・ホーフォードが、ゴールデンステイト・ウォリアーズと複数年契約を結ぶことをコミットしたと代理人が『ESPN』へ伝えたことで、39歳の大ベテランがボストン・セルティックスから退団する