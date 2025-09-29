歌舞伎俳優の片岡愛之助が自身のInstagramを更新し、B’z稲葉浩志との2ショットを投稿した。 【写真】歌舞伎版ルパン三世の衣装＆メイク姿の片岡愛之助がB'z稲葉浩志と笑顔の2ショット公開 ■愛之助「稲葉さん御夫妻と私達夫婦4人で食事した時」と家族ぐるみの交流を告白 9月2日から26日まで京都・南座で歌舞伎版ルパン三世『流白浪燦星』を上演した片岡。本投稿は、「南座『初日より本日千穐楽まで全日完売でした!! 有難う御座