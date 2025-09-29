オークワが３日続伸している。前週末２６日の取引終了後、集計中の８月中間期連結業績について、営業利益が従来予想の３億円から５億７０００万円（前年同期比２．３倍）へ、純利益が１億円から２億４０００万円（同２．８倍）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 売上高は天候不順や競合環境の影響により１２６５億円から１２４４億円（同１．５％増）へ下振れて着地したものの、商品仕入れ原