瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で曇りになっていて、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も曇りの天気が続くでしょう。夜になると、岡山県南部では高気圧に覆われて晴れる見込みです。日中の最高気温は岡山で27度、津山で26度、高松で28度でしょう。気温は28日と同じくらいか高くなります。 30日は海沿いでおおむね晴れて、内陸で雲が広がる見通しです。朝の最低気温は岡山で18度、津山で16度、高松で20度でしょう