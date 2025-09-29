午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１５４、値下がり銘柄数は１４３２、変わらずは２４銘柄だった。業種別では３３業種中１業種のみ上昇。値上がりは非鉄金属。値下がりで目立つのは証券・商品、海運、輸送用機器、銀行、石油・石炭、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS