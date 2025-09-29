まぶたが下がって視界が狭くなる「眼瞼下垂」は、生活の質に大きく影響を与えます。眼瞼下垂の治療法として、いくつかの手術方法があり、メスを使わないアプローチも選択肢の1つです。今回は、眼瞼下垂の具体的な治療方法について、手術を含む治療法やメスを使わない治療が可能かどうかを「元町マリン眼科」の蓮見先生に詳しく解説していただきました。 監修医師：蓮見 由紀子（元町マリン眼科） 信州大学医学部卒業、