ダスキンが運営するミスタードーナツは10月1日、「ミスドゴハン」シリーズの飲茶3種をミスタードーナツ飲茶取り扱いショップで発売する。「台湾風やわらか煮豚麺」「台湾風もちもち水餃子麺」「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」(いずれも693円)今回発売される季節限定の飲茶は「台湾風やわらか煮豚麺」、「台湾風もちもち水餃子麺」、「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」(いずれも693円)の3種。同社の飲茶の看板メニューである「汁そば」で使用し