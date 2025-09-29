伊藤園は10月6日、サングリア仕立てのフルーティーな大人の炭酸コーヒー「TULLY’S COFFEE FIZZPRESSO CAFE SANGRIA」(希望小売価格226円)を全国で発売する。「TULLY’S COFFEE FIZZPRESSO CAFE SANGRIA」(希望小売価格226円)同商品は、サングリアに着想を得た、エスプレッソのほろ苦い余韻とピーチやレモンのフルーティーさを楽しめる有糖のコーヒー入り炭酸飲料。エスプレッソの豊かな風味にトニックウォーターの甘い刺激をアク