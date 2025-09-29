◇ア・リーグレッドソックス4―3タイガース（2025年9月28日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が28日（日本時間29日）、レギュラーシーズン最終戦となった本拠でのタイガース戦に「3番・DH」で先発出場。初回に4号先制ソロを放ち、チームの勝利に貢献した。吉田は初回2死の第1打席で相手先発・パダックのチェンジアップを捉え、右翼ポール際に4試合ぶりとなる4号先制ソロを放った。チームは1―3の4回にハ