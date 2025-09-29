【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】フリーマンにカーショー感激！“粋な計らい”で感動シーン偉大なるレジェンドがマウンドを降りる瞬間が感動を呼んだ。大谷翔平投手が「1番・DH」で出場した最終戦。今季での引退を表明しているカーショー投手が敵地シアトルでのマリナーズ戦に先発して、通算223勝目の権利を得て降板。通常であればロバーツ監督がマウンドで交代を告げる場面で粋