22日に緊急入院し、帯状疱疹（ほうしん）の診断を受け、25日に2週間の休養を発表したフリーアナウンサー笠井信輔（62）が29日、ブログを更新。27日のブログで、入院4日前から腫れ上がって開かなくなった右目の視力が0・2まで落ち、味覚障害も起きるなど重症化し、体力が落ち、入院後は車椅子生活になったと明かしたが「点滴治療がやはり効果があるようで、徐々に体調が良くなってきて味覚障害もなくなり車椅子がなくても歩けるよう