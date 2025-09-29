ガールズグループILLIT（アイリット）MINJU（ミンジュ）が28日、ソウル郊外の仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開かれたゲーム大会「2025リーグ・オブ・レジェンド・チャンピオンズ・コリア（LCK）」決勝戦で華麗なオープニングを飾った。リーグ・オブ・レジェンド（LoL）2025シーズン1〜2シネマティック主題歌パフォーマンスを披露した。韓国メディアが報じた。韓国通信社のニュース1は29日「LCKはグローバル人気ゲームLo