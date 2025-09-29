○ガーディアンズ9x−8レンジャーズ●＜現地時間9月28日プログレッシブ・フィールド＞クリーブランド・ガーディアンズが西地区3位レンジャーズに2連勝。2年連続となるアメリカン・リーグ中地区優勝を果たした。優勝マジック「1」で最終戦を迎えたガーディアンズは初回、四死球と盗塁で一死二、三塁とチャンスを作り、4番ジョナサン・ロドリゲスの2点適時打で幸先良く先制。しかし直後に先発左腕ローガン・アレンがレ