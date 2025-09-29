２９日のＮＨＫ「おはよう日本」、午前７時４５分からの関東甲信越版で、新旧朝ドラにちなんだお天気リポートが聞かれた。この日、ＢＳで午前７時３０分、地上波の総合テレビで８時に連続テレビ小説「ばけばけ」がスタートした。「おはよう日本」関東甲信越では、ヒロインを演じる高石あかりの収録インタビューをまじえて見どころを紹介。その後、各地の話題に移った。水戸からの中継では、女性アナが気温は２５度ほどながら